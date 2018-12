Gesamtkoreanisches Tischtennis-Duo besiegt Weltmeister-Paar

Photo : YONHAP News

Ein vereintes koreanisches Tischtennis-Doppel hat bei einem vom Internationalen Tischtennisverband (ITTF) veranstalteten Turnier das Weltmeister-Paar besiegt.Das Duo aus dem Südkoreaner Jang Woo-jin und der Nordkoreanerin Cha Hyo-sim setzte sich in der ersten Runde des ITTF World Tour Grand Finals am Donnerstag in Incheon gegen Maharu Yoshimura und Kasumi Ishikawa aus Japan mit 3:2-Sätzen durch.Im nächsten Halbfinalspiel im gemischten Doppel wird das Duo bestehend aus Jang und Cha gegen die südkoreanische Paarung Lim Jong-hoon und Yang Ha-eun antreten.Jang und Cha starteten zum dritten Mal in einem Team. Bei der Premiere, den Korea Open im Juli, gewann das Duo den Titel. Bei den Austrian Open im November zog das Doppel ins Halbfinale ein.Die ITF World Tour Grand Finals, an denen Tischtennis-Stars aus der ganzen Welt teilnehmen, gehen am Sonntag zu Ende.