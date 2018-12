Ministerpräsident fordert weises Vorgehen bei Schwierigkeiten zwischen Südkorea und Japan

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Lee Nak-yon hat gefordert, dass Südkorea und Japan mit Schwierigkeiten in ihren Beziehungen weise umgehen sollten.Beide Länder sollten den Austausch und die Kooperation in allen Bereichen fortsetzen und ausbauen, sagte Lee in seiner Rede bei der Eröffnungszeremonie einer Versammlung der Südkoreanisch-Japanischen Parlamentarierunion am Freitag in Seoul.Südkorea und Japan hätten Aufgaben und Möglichkeiten der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen, so wie fast alle Nachbarländer in der Welt. Die Vergangenheit sei ein Vermögen für die Gegenwart und Zukunft, werde jedoch manchmal auch zu einer Schuldenlast, sagte er.Es sei unverantwortlich und gefährlich, wollten die Politik und Medien die Antipathie ihrer Bürger gegen ein anderes Land befördern und nutzen. Politische Führer sollten Zurückhaltung üben und Weisheit an den Tag legen, wenn ein schwieriges Problem auftrete, betonte er.