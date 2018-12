Nationales Weiteres Opfer der Sexsklaverei durch Japan in Kriegszeiten verstorben

Ein weiteres Opfer der Sexsklaverei durch Japan während des Zweiten Weltkriegs ist verstorben.



Lee Gwi-nyeo sei am heutigen Freitag im Alter von 92 Jahren gestorben, teilte eine südkoreanische Organisation für zur Sexsklaverei des japanischen Militärs verschleppte Frauen mit.



Lee wurde im Jahr 1943 in ein Frontbordell in der chinesischen Provinz Rehe verschleppt. Auch nach der Befreiung Koreas 1945 konnte sie nicht in die Heimat zurückkehren. Sie erhielt erst 2011 die südkoreanische Staatsbürgerschaft und kehrte nach Südkorea zurück.



Mit Lees Tod sank die Zahl der noch Lebenden von den bei der südkoreanischen Regierung registrierten Opfern der Sexsklaverei auf 25. Allein in diesem Jahr verstarben acht Opfer einschließlich Lee.