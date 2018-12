Grundgebühr für Taxifahrten in Seoul steigt ab Januar um 27 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Grundgebühr für Taxis in Südkoreas Hauptstadt Seoul wird ab Januar um 27 Prozent steigen. Die Grundgebühr während Nachtfahrten wird zudem um 28 Prozent anziehen, wie die Seouler Stadtregierung am Freitag bekannt gab.Demnach wird die Mindestgebühr einer Taxifahrt von derzeit 3.000 Won auf 3.800 Won steigen. Ziel sei es, die Wohlfahrt der Taxifahrer zu verbessern.Bei den Nachttarifen, die von Mitternacht bis vier Uhr morgens gelten, wird die Grundgebühr von 3.600 Won auf 4.600 Won erhöht.Die Umsetzung des Plans wird am 26. Dezember abgeschlossen, wenn das Komitee zur Überprüfung von Verbraucherpreisen der Stadtregierung seine Zustimmung ausspricht.