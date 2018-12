Nordkoreas Staatsmedien berichten über innerkoreanische Sportgespräche

Photo : KBS News

Nordkoreanische Staatsmedien haben über die am Freitag abgehaltene zweite Runde der innerkoreanischen Sportgespräche berichtet.Die Nachrichtenagentur KCNA meldete am Samstag, dass die Gespräche das Ziel hätten, die Vereinbarungen der innerkoreanischen Gipfeltreffen von April und September umzusetzen.In dem Bericht wurden ebenfalls die wichtigsten Verhandlungsführer erwähnt, darunter Südkoreas Vize-Sportminister Roh Tae-kang und sein nordkoreanischer Amtskollege Won Kil-u.Laut KCNA haben beide Seiten sowohl über die Möglichkeit einer gemeinsamen Austragung der Sommerolympiade 2032 diskutiert, als auch mit einer gemeinsamen Mannschaft bei der kommenden Olympiade 2020 in Tokio teilzunehmen.In einer Stellungnahme beider Länder sei vereinbart worden, am 15. Februar Gespräche mit dem Olympischen Komitee in der Schweiz abzuhalten, um über die gemeinsame Bewerbung um die Olympiade zu diskutieren.Ebenfalls habe man sich darauf geeinigt, bei der Olympiade und den Paralympics in Tokio mit innerkoreanischen Teams anzutreten und gemeinsam bei der Eröffnungszeremonie einzulaufen, berichtete die KCNA weiter.