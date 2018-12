Anwälte der Familie von Otto Warmbier beginnen mit Verfahren gegen Nordkorea

Die Anwälte der Familienmitglieder des nach einer Inhaftierung in Nordkorea verstorbenen US-Amerikaners Otto Warmbier haben mit ihrem Gerichtsverfahren gegen das nordkoreanische Regime begonnen.Der US-amerikanische Auslandsdienst Voice of America berichtete, am Freitag seien die Anwälte im Bundesgericht von Washington D.C. erschienen und hätten die Details der für die am 19. Dezember geplante Anhörung erläutert. Dabei können die Angehörigen vor dem Gericht über ihren Sachverhalt aussagen.Experten vermuten, dass es unmittelbar nach der Anhörung zu einem Urteil kommen werde, da die nordkoreanische Seite keinen offiziellen Schritt hinsichtlich des Verfahrens unternehme, hieß es.Wie aus informierten Kreisen verlautete, habe die Familie Warmbier vor, den von der US-Regierung aufgebrachten Fonds für die Opfer des Terrorismus zu beziehen. Denn es gelte als unwahrscheinlich, dass Nordkorea der Familie eine Entschädigung zahlen werde.Der US-Amerikaner Otto Warmbier reiste im Januar 2016 als Tourist nach Nordkorea und wurde am 13. Juni 2017 nach einer 17-monatigen Inhaftierung im Land freigelassen. Im Koma liegend wurde der Student in sein Heimatland zurückgebracht, bevor er sechs Tage nach seiner Rückkehr starb.