Ministerpräsident Lee besucht Maghreb-Länder

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Lee Nak-yon ist zu Besuchen in den Maghreb-Staaten aufgebrochen.Der Premier reiste am Sonntag zu einem dreitägigen Besuch nach Algerien. Dort ist ein Treffen mit seinem Amtskollegen Ahmed Ouyahia geplant. Beide Seiten wollen über den Ausbau der bilateralen Partnerschaft sprechen.Auch soll die algerische Regierung um Unterstützung gebeten werden, damit koreanische Firmen an Bau- und Infrastrukturprojekten beteiligt werden.Von Dienstag bis Donnerstag wird sich Lee in Tunesien ein Bild von Südkoreas Entwicklungs- und Kooperationsprojekten in dem nordafrikanischen Land machen.Noch am Donnerstag wird er nach Marokko reisen und im Gespräch mit Premierminister Saadeddine Othmani um Unterstützung bitten, damit koreanische Unternehmen an großen staatlichen Projekten beteiligt werden.Es ist der erste offizielle Besuch eines südkoreanischen Premiers in Algerien und Tunesien. 2014 hatte der damalige Ministerpräsident Chung Hong-won Marokko besucht.