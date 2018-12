Kim Jong-un besucht zum siebten Todestag des Vaters Kumsusan-Palast der Sonne

Photo : KBS News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat aus Anlass des siebten Todestages seines Vaters den Kumsusan-Palast der Sonne besucht.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete am Montag, dass er das Mausoleum besucht habe, indem sein Vater und Großvater aufgebahrt liegen.Kim habe mit seinem Besuch Respekt gezollt und Blumen an den Statuen der früheren Machthaber Kim Il-sung und Kim Jong-il niedergelegt.Hohe Beamte der Arbeiterpartei hätten Kim begleitet, diese wurden in dem Bericht jedoch nicht namentlich genannt.Es war Kims erster öffentlicher Auftritt seit dem 3. Dezember. Damals hatte er eine Schuhfabrik in Wonsan besucht.