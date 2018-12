Koreas schließen Eisenbahn-Untersuchung in Nordkorea ab

Photo : YONHAP News

Ein 18-tägige innerkoreanische Untersuchung von Nordkoreas Schienen auf den Linien Gyeongui und Donghae geht am heutigen Montag zu Ende.Eine Gruppe von südkoreanischen Beamten und Experten kehrt heute nach einer Inspektion auf der Donghae-Linie entlang der Ostküste zurück. Sie reiste am 8. Dezember nach Nordkorea.Die Inspektion erfolgte auf der 800 Kilometer langen Strecke vom Bahnhof Berg Geumgang bis zum Bahnhof Fluss Duman. Zuvor war der nordkoreanische Abschnitt auf der Gyeongui-Linie ab 30. November unter die Lupe genommen worden.Es wird erwartet, dass die südkoreanische Regierung nun die Vorbereitungen für eine Grundsteinlegung für die innerkoreanische Bahn- und Straßenverbindung vorantreiben wird. Beide Koreas vereinbarten letzte Woche, die Zeremonie am 26. Dezember in Kaesong zu veranstalten.