Präsident Moon leitet erstmals erweiterte Ministersitzung für Wirtschaft

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in eröffnet am Montag erstmals nach seinem Amtsantritt eine erweiterte Sitzung der für Wirtschaft zuständigen Minister.Moon verkündete bei der Berichterstattung des neuen Vizeministerpräsidenten für Wirtschaft, Hong Nam-ki, am 12. Dezember, ein erweitertes Wirtschaftsministerteffen zu leiten.Daran nehmen beide Vizeministerpräsidenten, die jeweils für Wirtschaft und Soziales zuständig sind, Minister sowie für Wirtschaft zuständige Stabsmitglieder im Präsidialamt teil.Der Staatschef will mit ihnen die Wirtschafsbedingungen im kommenden Jahr unter die Lupe nehmen und über die Richtung der Wirtschaftspolitik einschließlich einer Änderung des Tempos der Anhebung des Mindestlohns diskutieren.