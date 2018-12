Sri-Lanker erhält Daueraufenthaltserlaubnis wegen Rettung von Seniorin aus Feuer

Photo : KBS News

Ein Sri-Lanker erhält nach der Rettung einer Seniorin bei einem Brand eine Daueraufenthaltserlaubnis in Südkorea.Das Justizministerium teilte mit, dass die Teilnehmer bei einer Sitzung für den Schutz der Menschenrechte von Ausländern und die Förderung deren Rechte am 13. Dezember einstimmig beschlossen hätten, dem Sri-Lanker Katabilla Ketiye Ge-Dara Nimal Siri den Status zu gewähren.Nimal kam 2011 mit einem Arbeitsvisum nach Südkorea. Seine Aufenthaltsgenehmigung lief im Juli 2016 ab, er blieb jedoch illegal in Südkorea. Im Februar letzten Jahres riskierte er sein Leben, um bei einem Brand im Landkreis Gunwi in der Provinz Nord-Gyeongsang eine Frau in ihren Neunzigern zu retten.Nimal ist der erste Ausländer in Südkorea, der dank seines Verdiensts um den Schutz des Lebens und Vermögens von Bürgern eine Daueraufenthaltserlaubnis erhält. Die Einwanderungsbehörde Daegu wird am Dienstag dem Sri-Lanker die Erlaubnis erteilen.