Regierung erwartet 2,6 bis 2,7 Prozent Wachstum im kommenden Jahr

Photo : YONHAP News

Die Regierung rechnet mit einem Wachstum der Volkswirtschaft von 2,6 bis 2,7 Prozent im kommenden Jahr.Damit wurde ihre im Juli vorgelegte Wachstumsprognose von 2,8 Prozent für das nächste Jahr nach unten korrigiert.Die Regierung geht davon aus, dass sich der Exportzuwachs nächstes Jahr verlangsamen wird. Sie will Unternehmensinvestitionen ankurbeln und im ersten Halbjahr 61 Prozent der eingeplanten Haushaltsausgaben tätigen, um die Wirtschaftsdynamik zu verbessern.Die Regierung will Unternehmen unterstützen, damit sie über sechs Billionen Won (5,3 Milliarden Dollar) in Firmengebäude und Fabriken investieren werden. Der Gegenstand der Infrastrukturprojekte, in die der Zivilsektor investieren kann, wird erweitert, damit alle öffentlichen Einrichtungen als solche Projekte gebaut werden können.Es wurde zudem beschlossen, die Entscheidungsstruktur zur Anhebung des Mindestlohns umzuordnen. Der Mindestlohn für das übernächste Jahr werde auf einem vernünftigen Niveau festgelegt, nachdem ein vom Markt akzeptables Ausmaß, die Zahlungsfähigkeit von Arbeitgebern und Einflüsse auf die Wirtschaft umfassend berücksichtigt worden seien.