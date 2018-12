Hyundai: Fingerabdruck lässt Tür öffnen und Auto anspringen

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor hat ein System entwickelt, um mittels Fingerabdruck die Tür des Fahrzeugs zu öffnen und das Auto anspringen zu lassen.Der Autobauer teilte mit, erstmals in der Welt ein Smart-System zur Beglaubigung des Fingerabdrucks für den Zugang und Start von Fahrzeugen entwickelt zu haben.Sollte der Fahrer mit seiner Hand einen Sensor an der Fahrzeugtür berühren, werden verschlüsselte Informationen über den Fingerabdruck zu einem Kontrollgerät zur Fingerabdruckerkennung innerhalb des Autos weitergeleitet, damit wird die Tür geöffnet. Sollte der mit einem Sensor ausgerüstete Startknopf gedrückt werden, wird der Motor gestartet.Das System ermöglicht auch Anpassungen an mehrere Fahrer. So werden die Position des Fahrersitzes und der Winkel der Außenspiegel automatisch reguliert, je nachdem wer am Steuer sitzt.Hyundai will zuerst ein neues Santa Fe-Modell mit dem System ausstatten, das im Auftaktquartal des kommenden Jahres in China auf den Markt gebracht wird, und dann die Anwendung des Systems für den weltweiten Markt überprüfen.