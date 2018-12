Innerkoreanisches Gesamtkoreanisches Handballteam beginnt Training in Deutschland

Ein gesamtkoreanischen Handballteam wird ein Training in Deutschland aufnehmen.



Die Koreanische Handball-Vereinigung teilte am Montag mit, dass beide Koreas mit einer Einheitsmannschaft an der Herren-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark teilnehmen würden.



Das Turnier beginnt am 10. Januar.



Die südkoreanischen Spieler werden nach Verbandsangaben am Freitag nach Deutschland reisen. Die Nordkoreaner würden am Samstag zur Mannschaft stoßen.



Die koreanische Mannschaft wird das Eröffnungsspiel gegen den Ko-Gastgeber Deutschland bestreiten. Das Team wird unter dem Namen "Korea" antreten, so wie es bereits bei den gesamtkoreanischen Teams bei den Olympischen Winterspielen in PyeongChang gehandhabt worden war.