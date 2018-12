Trainer Park Hang-seo freut sich über Rolle für Korea-Vietnam-Beziehungen mittels Fußballs

Photo : YONHAP News

Die vietnamesische Fußballnationalmannschaft unter dem südkoreanischen Trainer Park Hang-seo hat am Wochenende den AFF Suzuki Cup gewonnen.Park sagte auf einer Pressekonferenz am Sonntag vor südkoreanischen Reportern, er empfinde Stolz, in einem fremden Land ein solches Ergebnis erzielt zu haben. Er sei stolz darauf, dass er den Beziehungen zwischen Südkorea und Vietnam gedient habe.Er wolle mittels des Fußballs weiter zu den Beziehungen zwischen beiden Ländern beitragen, hieß es weiter.Park spendete 100.000 Dollar, mit denen er für den Titelgewinn beim Suzuki Cup belohnt worden war, für die Förderung des Fußballs und bedürftige Personen in Vietnam.