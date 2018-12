Schnäppchenjäger treiben Kospi ins Plus

Photo : YONHAP News

Schnäppchenjäger haben die südkoreanische Börse am Montag ins Plus getrieben.Der Kospi gewann 0,08 Prozent auf 2.071,09 Zähler.Für Dienstag ist eine Sitzung der US-Notenbank Fed geplant. Investoren wetten darauf, dass die Fed einen sanfteren Kurs einschlägt, da es Anzeichen für ein nachlassendes Wachstum der Weltwirtschaft gibt.Angesichts Bedenken wegen des schwächeren Wachstums, des Handelsstreits mit China und Unwägbarkeiten in Europa sei ein Festhalten an einem strikteren Kurs unwahrscheinlich, sagte Baek Chan-gyu, Analyst bei Korea Investment & Securities.Die Bewegungen an der Börse blieben begrenzt bis diese Unwägbarkeiten einigermaßen beseitigt seien, ergänzte der Experte.