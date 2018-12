EU strebt mit Südkorea Schlichtung wegen Arbeitsverträgen an

Die Europäische Union strebt mit Südkorea ein Schlichtungsverfahren wegen umstrittenen Arbeitsverträgen an.Die EU wirft Südkorea vor, die Billigung von entscheidenden Verträgen zu den Rechten von Arbeitnehmern zu verweigern.Südkoreas Arbeitsministerium bestätigte am Montag, eine entsprechende Anfrage von der Europäischen Kommission erhalten zu haben.Die EU stört sich daran, dass in Südkorea Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) nicht schnell genug ratifiziert werden.Die Konventionen betreffen die Vereinigungsfreiheit und die Abschaffung von Zwangsarbeit. Eine Billigung steht seit dem Inkrafttreten des Freihandelsabkommens im Jahr 2011 aus.Jedoch finden zurzeit innerhalb der südkoreanischen Regierung Diskussionen über eine Ratifizierung der Konventionen statt. Die EU will in dieser Situation mit ihrem Antrag den Vorgang offenbar beschleunigen.Am Anfang des Schlichtungsverfahrens werden Diskussionen zwischen der Regierung und der EU-Kommission stehen. Kommt es nicht zu einer Einigung, werden die Verhandlungen auf Ausschussebene und anschließend von Experten fortgesetzt.