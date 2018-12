Gelöbnis für Beendigung von Koreakrieg auf CNN-Liste der guten Dinge 2018

Photo : YONHAP News

Die Einigung der Staatschefs Süd- und Nordkoreas, den Koreakrieg offiziell zu beenden, ist auf eine CNN-Liste von guten Dingen dieses Jahres gesetzt worden.Der Nachrichtensender gab am Sonntag (Ortszeit) eine Liste von guten Dingen in Kategorien wie Welt, USA, Menschenrechte, Gesundheit und Wissenschaft sowie Umwelt bekannt, die sich im Jahr 2018 ereignet haben.Das Gelöbnis Süd- und Nordkoreas, das Ende des Koreakriegs offiziell zu erklären, steht an der Spitze in der Kategorie „Welt“. Die Schließung des größten Schlachthofs für Hundefleisch in Südkorea wurde ebenfalls in der „Welt“-Kategorie genannt.Der gemeinsame Einmarsch Süd- und Nordkoreas bei den Olympischen Winterspielen 2018 zählte zu den guten Nachrichten auf dem Gebiet „Sport“.In der Kategorie „Die USA“ wurde der Fall der Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand seit 1969 auf die Liste gesetzt.