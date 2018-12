Präsident Moon fordert Selbstreflexion angesichts Kritik an fehlender Industriepolitik

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat angesichts der Kritik, dass der Regierung eine Industriepolitik fehle, eine tiefgründige Selbstreflexion gefordert.Die entsprechende Äußerung machte Moon bei einer Berichterstattung des Industrieministeriums und von zwei weiteren Ministerien am Dienstag in Sejong.Um verschiedene Schwierigkeiten der einheimischen Industrie zu bewältigen, habe die Regierung ein innovatives Wachstum als Kriterium der Politik präsentiert und die weitere Entwicklung des verarbeitenden Gewerbes und eine Reaktion auf die vierte industrielle Revolution angestrebt. An Industriestätten seien jedoch die Effekte bisher nicht zu spüren. Die Regionen, in denen die herstellende Industrie wie Schiffbau- und Autobranche angesiedelt ist, hätten immer noch Schwierigkeiten, sagte er.Moon wies auf die Kritik an einer fehlenden Industriepolitik und die Besorgnis über einen eventuellen Kollaps des industriellen Ökosystems hin. In dieser Hinsicht sei eine gründliche Selbstreflexion der Regierung erforderlich.Der Staatschef forderte, solcher Kritik Gehör zu schenken und eine Strategie für eine Renaissance der herstellenden Industrie mit einer eindeutigen Vision und Zielen auszuarbeiten.