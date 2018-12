Oscars 2019: „Burning“ als bester fremdsprachiger Film nominiert

Photo : KBS News

„Burning“ von Regisseur Lee Chang-dong ist als erster südkoreanischer Film auf die Liste der vorläufigen Kandidaten für den Preis für den besten fremdsprachigen Film bei den Academy Awards gesetzt worden.Laut US-Medien wie Hollywood Reporter veröffentlichte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences seine Shortlist für den besten fremdsprachigen Film am Montag (Ortszeit).Auf der Liste stehen neun Filme, darunter „Burning“ aus Südkorea, „Birds of Passage“ (Kolumbien), „Never Look Away“ (Deutschland) und „Roma“ (Mexiko).Die fünf Nominierungen werden am 22. Januar nächsten Jahres bekannt gegeben. Die Oscarverleihung 2019 findet am 24. Februar statt.