1.042 nordkoreanische Flüchtlinge reisen dieses Jahr in Südkorea ein

Photo : KBS News

In diesem Jahr sind fast so viele Flüchtlinge aus Nordkorea wie im vergangenen Jahr in Südkorea eingereist.Von Jahresanfang bis Ende November seien 1.042 nordkoreanische Flüchtlinge nach Südkorea gekommen, teilte das Vereinigungsministerium am Dienstag mit. Im selben Zeitraum letzten Jahres waren es 1.045 Personen.Laut einem Ministeriumsbeamten schwankt die Zahl der eingereisten Flüchtlinge seit der Machtübernahme von Kim Jong-un 2012 zwischen 1.000 und 1.500 im Jahr.Die südkoreanische Regierung strebt derzeit eine Änderung des Gesetzes über die aus Nordkorea geflüchteten Einwohner an, um ihnen ein stabileres Leben zu ermöglichen. Zwei Kooperationsbüros werden nächstes Jahr im Süden der Provinz Gyeonggi und der Provinz Süd-Gyeongsang eingerichtet.Ein Zentrum für die Verstärkung der Kommunikation zwischen nordkoreanischen Flüchtlingen und Bewohnern soll im Januar 2020 eröffnet werden.