Regierung will kriselnde Autozuliefererbranche unterstützen

Photo : KBS News

Die Regierung hat finanzielle Unterstützung für die kriselnde Autozuliefererbranche angekündigt.Von der Unterstützung in Höhe von 3,5 Billionen Won oder 3,1 Milliarden Dollar sollen Zulieferer profitieren, die wettbewerbsfähig sind, aber in einem kurzfristigen Liquiditätsengpass stecken.Die Branche hat zurzeit mit nachlassenden Exporten und den Folgen der Umstrukturierung bei GM Korea zu kämpfen.Mit Anleihegarantien und der Erweiterung bestehender Kredite sollen Auslandsvorstöße der Zulieferer und die Entwicklung von Zukunftstechnologien gefördert werden.Auch hob die Regierung ihre Ziele für die Produktion umweltfreundlicher Fahrzeuge von zurzeit 1,5 Prozent auf mehr als zehn Prozent Anteil an allen hergestellten Fahrzeugen bis zum Jahr 2022 an.Bis zu dem Zieldatum sollen 430.000 Elektrofahrzeuge und 65.000 Wasserstofffahrzeuge auf Südkoreas Straßen unterwegs sein. Bislang waren 350.000 Elektrofahrzeuge und 15.000 Wasserstofffahrzeuge als Ziel ausgegeben worden.Südkoreas Autozulieferer beschäftigen sieben Prozent der Arbeitnehmer, haben einen Anteil von sieben Prozent an der nationalen Produktion und zeichnen für vier Prozent der Ausfuhren des herstellenden Sektors verantwortlich.