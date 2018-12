Getreideproduktion in Nordkorea schrumpft auf 4,55 Millionen Tonnen

Photo : KBS News

Die Getreideproduktion in Nordkorea ist im laufenden Jahr das zweite Jahr in Folge geschrumpft.Die Getreideproduktion in Nordkorea betrage 4,55 Millionen Tonnen, teilte die südkoreanische Behörde für ländliche Entwicklung am Dienstag mit. Das Ergebnis wurde unter Berücksichtigung der Wetterlage in Nordkorea, der Schäden durch Schädlinge und Krankheiten und weiterer Daten geschätzt.Die Produktion schrumpfte um 3,4 Prozent oder 160.000 Tonnen verglichen mit dem Vorjahr.Den größten Anteil machte Reis mit 2,2 Millionen Tonnen aus, gefolgt von Mais mit 1,5 Millionen Tonnen. 540.000 Tonnen Kartoffeln wurden geerntet und 150.000 Tonnen Gerste.Die Reisproduktion nahm um 0,5 Prozent oder 10.000 Tonnen gegenüber dem Vorjahr zu. Dagegen wurde bei Mais ein deutlicher Rückgang von zehn Prozent verbucht. Das wurde auf die große Hitze und Dürre im Juli und August zurückgeführt.