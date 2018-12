Börse in Seoul verliert erneut

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Dienstag erneut schwächer geschlossen.Der Leitindex Kospi verlor 0,43 Prozent auf 2.062,1 Zähler.Erneut hätten laut Analysten Sorgen über einen Abschwung der Weltwirtschaft die Anleger pessimistisch gestimmt.Am Montag war die US-Börse wegen dieser Bedenken auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr abgerutscht.Auch wird mit einer Anhebung des US-Zinssatzes am Mittwoch gerechnet. Es wäre die vierte Zinsanhebung in diesem Jahr.Führende Märkte, darunter die USA, stagnierten wegen Bedenken über ein schwächeres Wachstum der Weltwirtschaft, sagte Seo Sang-yong von Kiwoom Securities.Ein Fehlen von Wachstumsimpulsen könnte auch Südkoreas Ausfuhren beeinträchtigen. Dies sei ein negativer Faktor für den südkoreanischen Aktienmarkt, fügte der Experte hinzu.