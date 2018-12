Drei Schüler tot und sieben bewusstlos in Gästehaus in Gangneung aufgefunden

Photo : YONHAP News

Drei Schüler sind in einem Gästehaus in Gangneung tot aufgefunden wurden, sieben weitere waren bewusstlos.Der Besitzer der Ferienwohnung hatte am Dienstag um 13.15 den Notruf gewählt und angegeben, dass sich zehn junge Gäste übergeben hätten oder bewusstlos seien.Die sieben bewusstlosen Schüler wurden umgehend ins Krankenhaus gebracht. Einer von ihnen erlangte unterdessen sein Bewusstsein wieder.Laut den Ermittlern sei eine hohe Konzentration von Kohlenmonoxid in der Atemluft festgestellt worden. Offenbar war ein Defekt der Heizungsanlage der Grund hierfür.Die Schülergruppe hatte die Daesong-Oberschule in Seoul besucht. Erst letzten Monat hatten sie die Reifeprüfung Suneung abgelegt.In dem Gästehaus hatten sie am Montag mit der Erlaubnis ihrer Eltern eingecheckt.