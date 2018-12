Seoul: Tokios Verteidigungspolitik soll zum Frieden in Nordostasien beitragen

Photo : YONHAP News

Nach Angaben aus dem südkoreanischen Außenministerium soll Japans neue Verteidigungsstrategie zum Frieden in Nordostasien beitragen.Das sagte Sprecher Noh Kyu-duk am Dienstag. Die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik solle im Einklang mit Japans Verfassung stehen, hieß es. Auch solle diese transparent umgesetzt werden und zu Frieden und Stabilität beitragen.Japan hatte eine neue militärische Strategie für den Zeitraum 2019 bis 2023 vorgestellt. Das Papier weckte Befürchtungen, dass die Regierung von Shinzo Abe sich auf dem Gebiet der Verteidigung anders als in der Friedensverfassung festgeschrieben nicht nur auf die Selbstverteidigung beschränkt.An einer Stelle des Dokuments heißt es, dass Japan Maßnahmen anstrebe, um auf Angriffe außerhalb oder im Cyberaum zu reagieren. Auch solle eine Aufrüstung der Marine erfolgen, einschließlich der Anschaffung eines Flugzeugträgers.