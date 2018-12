BTS und Twice sind laut Gallup-Umfrage Top-Sänger des Jahres

Photo : KBS News

Die K-Pop-Gruppen BTS und Twice sind laut einer Umfrage die erfolgreichsten Sänger dieses Jahres.Gallup Korea veröffentlichte am Dienstag die Ergebnisse einer Umfrage zu den besten Sängern und Liedern. 4.200 Menschen im Alter von 13 bis 59 Jahren nannten ihre drei Lieblingssänger/-bands.BTS erreichte 24,4 Prozent Zustimmung und führte die Liste der Top-Sänger an. Auf Platz zwei folgte Twice mit elf Prozent, gefolgt von IU, Hong Jin-young und Wanna One.Zum besten Gesang des Jahres wurde „Ddu-Du Ddu-Du“ von Blackpink mit fünf Prozent Zustimmung gekürt. „Idol“ und „Fake Love“ von BTS landeten mit 4,4 und 4,1 Prozent auf Platz zwei und drei.Gallup Korea befragte im Juli, September und November landesweit mit Ausnahme der Insel Jeju 4.200 Einwohner. Das Konfidenzniveau beträgt 95 Prozent, die Fehlerquote wird mit plus/minus 1,5 Prozent angegeben.