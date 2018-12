Politik Regierung will Lebensqualität der Einwohner deutlich erhöhen

Die Regierung will durch eine bessere soziale Absicherung die Lebensqualität der Südkoreaner bis 2040 auf den zehnten Platz weltweit erhöhen.



Sie will die Beschäftigungsquote auf 75 Prozent und die behinderungsbereinigten Lebensjahre auf 78 Jahre erhöhen und die relative Armutsquote auf zehn Prozent senken.



Entsprechende Ziele legte das Koreanische Institut für Gesundheit und soziale Angelegenheiten (KIHASA) in Bezug auf einen zweiten Rahmenplan für die soziale Sicherung vor.



Für die Erstellung des Plans eröffnete das Ministerium für Gesundheit und Soziales am Dienstag in Seoul eine öffentliche Anhörung.



Den entsprechenden Plan soll der Minister für Gesundheit und Soziales nach Diskussionen mit den Chefs der zuständigen Behörden alle fünf Jahre erstellen, um die soziale Sicherheit zu fördern. Der zweite Plan gilt für den Zeitraum von 2019 bis 2023.



KIHASA präsentierte für die Vision „Gesellschaft, in der alle Bürger zusammen glücklich sind“ Umsetzungsstrategien. Dazu zählen unter anderem der Aufbau eines Systems zur Gewährleistung von Bildung, Beschäftigung, Gesundheit, Einkommen und sozialen Dienstleistungen und die Verstärkung der Verbindung zwischen der Politik für Einkommensgarantien sowie soziale Dienstleistungen und der Beschäftigungspolitik.



Das Gesundheitsministerium will den zweiten Rahmenplan unter der Berücksichtigung der bei der Anhörung vorgelegten Meinungen Anfang nächsten Jahres festlegen.