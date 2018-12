US-Sondergesandter für Nordkorea besucht Südkorea

Photo : KBS News

Der Sondergesandte für Nordkorea im US-Außenministerium, Stephen Biegun, wird am Mittwoch zu einem dreitägigen Besuch in Südkorea erwartet.Biegun wird am Donnerstag mit Lee Do-hoon, dem Sondergesandten für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel im Außenministerium, diskutieren. Am Freitag ist eine Sitzung einer südkoreanisch-US-amerikanischen Arbeitsgruppe geplant.Es wird erwartet, dass beide Seiten besprechen werden, ob innerkoreanische Kooperationsprojekte wie eine geplante Grundsteinlegung für die innerkoreanische Eisenbahn- und Straßenverbindung und Videotreffen zwischen getrennten Familien von den Nordkorea-Sanktionen ausgenommen werden.