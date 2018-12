US-Regierung: Je früher Nordkorea nuklear abrüstet, desto eher können Sanktionen aufgehoben werden

Photo : KBS News

Die USA haben erneut auf eine schnelle nukleare Abrüstung in Nordkorea gepocht.Je früher Nordkorea nuklear abrüste, desto eher könnten die Sanktionen aufgehoben werden, sagte der stellvertretende Sprecher des Außenministeriums Robert Palladino am Dienstag auf einer Pressekonferenz.Der Sprecher erinnerte daran, dass US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sich bei ihrem Gipfel in Singapur auf Nordkoreas Denuklearisierung geeinigt hätten. Washington sei zuversichtlich, dass die Einigungen erfüllt werden.Die Kommunikation zwischen beiden Seiten gehe weiter. Das Ziel der endgültigen und vollständig nachgewiesenen Denuklearisierung der USA sei unverändert. Die Sanktionen gegen Nordkorea würden in Kraft bleiben, bis das Ziel erreicht sei, hieß es.Doch habe Präsident Trump deutlich gemacht, dass eine Aufhebung der Sanktionen auf eine Denuklearisierung folgen werde.