Politik Vereinigungsminister: Februar und März werden kritische Phase für Situation in Korea

Nach Einschätzung von Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon werden der kommende Februar und März eine entscheidende Phase für die Situation auf der koreanischen Halbinsel.



Cho sagte am Mittwoch Reportern, das kommende Jahr könne eine Gelegenheit werden, um sich dem Ziel anzunähern. Es werde anscheinend die Situation auf der koreanischen Halbinsel erheblich beeinflussen, ob die Verhandlungen über die Denuklearisierung Nordkoreas im Februar und März in die richtige Bahn gelenkt würden.



Es wird erwartet, dass Nordkorea von den USA konkret eine Sanktionslockerung verlangen wird, um nächstes Jahr im Vorfeld des 75. Gründungsjubiläums der Arbeiterpartei im Jahr 2020 wirtschaftliche Erfolge zu erzielen. In den USA nimmt der neue Kongress mit einem von den Demokraten dominierten Repräsentantenhaus im Februar seine Arbeit auf. Es gilt als wahrscheinlich, dass der zweite USA-Nordkorea-Gipfel im Januar oder Februar stattfindet.



Ein leitender südkoreanischer Regierungsbeamter sagte, sollte es im Februar und März zu keiner Veränderung in den Verhandlungen über die Denuklearisierung kommen, werde die Offensive der Demokraten gegen die Trump-Regierung verstärkt. Dann könnten die Atomverhandlungen zusätzlich erschwert werden.



Er erwartete, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in seiner bevorstehenden Neujahrsansprache betonen werde, dass die Verhandlungen über die Denuklearisierung fortgesetzt würden und die innerkoreanischen Beziehungen aufrechterhalten würden.