Arbeiter von GM Korea streiken gegen Aufspaltungspläne

Photo : KBS News

Arbeiter des Autobauers GM Korea haben einen Streik gegen die Aufspaltungspläne des Unternehmens begonnen.Die Vertretung der Koreanischen Metallgewerkschaft bei dem Autohersteller teilte am Dienstag mit, dass ein Teilstreik beschlossen worden sei.11.000 Arbeiter werden ab heute in zwei Gruppen unterteilt ab 11.40 Uhr und ab 20.20 Uhr streiken.Ein Gewerkschaftsvertreter sagte, die Arbeitsniederlegung reiche aus, um den Betrieb in den Werken in Bupyeong und Changwon lahmzulegen.Hintergrund für den Streik ist eine Einigung zwischen dem Mutterkonzern General Motors und der Koreanischen Entwicklungsbank, nach der eine unabhängige Forschungseinrichtung, das GM Technical Center Korea, gegründet werden soll.GM und die staatlich kontrollierte Bank halten jeweils 77 und 17 Prozent der Anteile an GM Korea.Die Arbeiter bei GM Korea lehnen die Pläne ab. Sie befürchten hinter der Entscheidung die Absicht, langfristig die Produktion in Südkorea zu kürzen.