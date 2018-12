Regierung will an vier Orten Neustädte bauen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat vier Orte als Standorte für Neustädte ausgewählt.Das sind Namyangju, Hanam und Gwacheon in der Provinz Gyeonggi sowie Gyeyang in Incheon. Sie liegen etwa zwei Kilometer vom Stadtrand Seouls entfernt und somit näher als die Neustädte, die im Rahmen der beiden vergangenen Projekte gestaltet wurden.In Namyangju wird ein 11,34 Millionen Quadratmeter großes Wohngebiet für 66.000 Wohnungen entstehen. In Hanam soll ein Wohngebiet mit 6,49 Millionen Quadratmeter Fläche entstehen, das 32.000 Wohnungen beherbergen wird.Insgesamt 122.000 Wohnungen sollen in vier neuen Wohngebieten angeboten werden.Die Regierung will zudem im ersten Halbjahr des nächsten Jahres 110.000 Wohnungen zusätzlich anbieten, um den Plan, insgesamt 300.000 Wohnungen in der Hauptstadtregion zur Verfügung zu stellen, reibungslos umzusetzen.