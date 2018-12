US-Sondergesandter: USA wollen Politik für humanitäre Unterstützung Nordkoreas überprüfen

Photo : YONHAP News

Die USA wollen ihre Politik für eine humanitäre Unterstützung Nordkoreas überprüfen.Es solle geprüft werden, ob Hilfe für Nordkorea leichter möglich gemacht werden kann, sagte der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun am Mittwoch am Internationalen Flughafen Incheon in Südkorea.Ihm seien Bedenken bewusst, dass die internationalen Sanktionen legale humanitäre Hilfe erschweren könnten. Er wolle mit Hilfsorganisationen in den USA darüber sprechen, ob eine verbesserte und angemessene Hilfe für Nordkorea möglich wäre.Auch wolle er die Möglichkeit prüfen, dass US-Amerikaner in den Norden reisen, um humanitäre Hilfe in die Wege zu leiten und sicherzustellen, dass diese gemäß internationalen Standards erfolgt.