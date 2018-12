Kohlenmonoxid-Vergiftung Ursache für Tod von Schülern in Gästehaus

Photo : KBS News

Eine Kohlenmonoxid-Vergiftung war die Ursache für den Tod von drei Schülern in einem Gästehaus.Zu diesem Ermittlungsergebnis gelangte die Polizei. Der Nationale Forensische Dienst hatte eine deutlich erhöhte Konzentration des geruchlosen Gases festgestellt. Andere Giftstoffe wurden in den Leichen nicht gefunden.Auf Wunsch der Eltern werde keine Autopsie vorgenommen.Ermittler fanden heraus, dass die Verbindung zwischen Boiler und Entlüftungsrohr fehlerhaft war und dadurch ein Leck entstanden sein könnte.Die Schüler waren am Dienstag tot in dem Gästehaus in der Gangwon-Provinz aufgefunden worden. Sieben weitere Schüler waren bewusstlos und wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.