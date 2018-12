Südkorea und China halten Arbeitssitzung zu Verteidigungspolitik ab

Photo : KBS News

Südkorea und China haben Gespräche über die Verteidigungspolitik geführt.Die 17. bilaterale Arbeitssitzung über die Verteidigungspolitik habe am Mittwoch am Sitz des chinesischen Verteidigungsministeriums stattgefunden, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit.Beide Seiten hätten Informationen über die Sicherheitslage im Umfeld der koreanischen Halbinsel in letzter Zeit geteilt. Sie hätten die Ansicht geteilt, dass im Zuge der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und des Aufbaus eines Friedensregimes die Unterstützung und Kooperation der internationalen Staatengemeinschaft erforderlich seien, teilte das Ressort mit.Sie hätten auch über den Personenaustausch auf hochrangiger Ebene für die Verstärkung der strategischen Kommunikation zwischen den Verteidigungsbehörden beider Länder und die Notwendigkeit der Kommunikation für den Aufbau des gegenseitigen militärischen Vertrauens diskutiert, hieß es weiter.