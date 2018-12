Südkorea spricht mit Japan über Streit um Beihilfen für Werften

Photo : YONHAP News

Südkorea hat wegen Japans Klage gegen Seouls Maßnahmen zur Umstrukturierung der Schiffbauindustrie bilaterale Konsultationen geführt.Die Konsultation über den Streit vor der Welthandelsorganisation (WTO) sei am Mittwoch in Seoul erfolgt, teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie mit.Japan hatte am 6. November bilaterale Konsultationen mit Südkorea beantragt. Grund ist die Behauptung, dass Südkorea mit Beihilfen wie Krediten für seine Werften gegen das WTO-Übereinkommen über Subventionen verstoßen habe.Wie verlautete, habe die südkoreanische Regierung die Position erläutert, dass die Beihilfen für die Schiffbauindustrie nach einer wirtschaftlichen Prüfung der betreffenden Finanzinstitute geleistet worden seien und den internationalen Normen entsprächen.Japan will die Ergebnisse der Besprechung überprüfen und über künftige Termine entscheiden.Die Europäische Union beteiligte sich als dritte Partei an den Konsultationen. Die EU hatte 2002 Südkorea wegen seiner Unterstützung für die Umstrukturierung der Schiffbauindustrie vor der WTO verklagt.