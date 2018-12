Seoul überprüft Umsetzung innerkoreanischer Erklärungen

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt hat am Mittwoch die zweite Sitzung eines zur Umsetzung der gemeinsamen Erklärungen Süd- und Nordkoreas gebildeten Ausschusses abgehalten.Bei der Sitzung unter Leitung des präsidialen Stabschefs Im Jong-seok wurden die Vorbereitungen für die für nächsten Mittwoch vorgesehene Grundsteinlegung für die innerkoreanische Eisenbahn- und Straßenverbindung unter die Lupe genommen.Der bisherige Verlauf der Umsetzung der innerkoreanischen Erklärungen und Pläne für Projekte im kommenden Jahr seien überprüft worden, teilte der Sprecher des Präsidialamtes Kim Eui-kyeom mit.Das Komitee kontrollierte die bisherige Umsetzung der Erklärungen in jeweiligen Bereichen wie Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen, Rüstungskontrolle und Denuklearisierung und diskutierte über Pläne für die künftige Umsetzung.Laut dem Präsidialamt werden derzeit 13 von 24 Aufgaben zur Umsetzung der Gipfelerklärungen beider Koreas ordentlich durchgeführt. Dazu zählt die Eröffnung eines gemeinsamen Verbindungsbüros. Über acht Aufgaben wie die Eröffnung eines Treffpunkts für getrennte Familien sind Diskussionen zwischen beiden Koreas und auch beteiligten Ländern in Gang. Die drei restlichen Aufgaben wie die Wiederinbetriebnahme des Industrieparks Kaesong werden voraussichtlich angestrebt, sobald die Bedingungen hierfür, darunter eine Sanktionslockerung, vorliegen.