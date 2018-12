Wirtschaft Finanzbehörden diskutieren über Maßnahmen nach Zinsanhebung in USA

Nach der erneuten Zinsanhebung in den USA wollen Südkoreas Finanzbehörden gründliche Vorbereitungen für zusätzliche Unsicherheitsfaktoren treffen.



Das sagte der erste Finanzminister Lee Ho-seung bei einer Sitzung der zuständigen Finanzbehörden am Donnerstagvormittag.



Dabei diskutierten das Finanzministerium, die Koreanische Zentralbank und die Finanzdienstekommission über Maßnahmen nach der Zinssteigerung in den USA.



Man gehe davon aus, dass ein eventueller Anstieg der Marktzinsen infolge der Zinserhöhung in den USA im akzeptablen Bereich sei, sagte Lee.



Die US-Notenbank Fed erhöhte am Mittwoch (Ortszeit) den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf die Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent.