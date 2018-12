Taxifahrer beginnen landesweiten Streik

Photo : YONHAP News

Taxifahrer haben einen landesweiten Streik begonnen.Sie wehren sich gegen Pläne des Unternehmens Kakao Mobility für die Einführung eines kommerziellen Mitfahrdienstes.Die Vereinigungen von Taxifahrern rechnen mit rund 250.000 Streikteilnehmern. Diese legen seit 4 Uhr für einen Tag ihre Arbeit nieder.Etwa 100.000 Taxifahrer werden zu einer Kundgebung am Nachmittag vor der Nationalversammlung in Seoul erwartet.Da wegen des Streiks ein Verkehrschaos befürchtet wird, will die Stadt Seoul in den Verkehrsspitzenzeiten am Morgen und Abend mehr U-Bahnen und Busse einsetzen.