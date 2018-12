Ministerpräsident bittet Libyen um Bemühungen um Heimkehr eines entführten Koreaners

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Lee Nak-yon hat Fayiz Mustafa as-Sarradsch, den international anerkannten Regierungschef Libyens, gebeten, beste Bemühungen um eine baldige Heimkehr eines entführten Koreaners zu unternehmen.Lee führte am Mittwoch (Ortszeit) während seines offiziellen Besuchs in Tunesien ein Telefongespräch mit as-Sarradsch, dem Leiter des libyschen Präsidentenrates.Das 20-minütige Telefonat erfolgte, nachdem der südkoreanische Botschafter in Libyen, Choi Sung-soo, dem Premierminister über den Entführungsfall berichtet hatte.Eine Milizgruppe hatte am 6. Juli an einem Lager einer Firma in Jabal Hasouna im Westen Libyens einen Südkoreaner und drei Philippiner entführt.Die südkoreanische Botschaft wurde angesichts der instabilen Lage in Libyen im April 2015 aus dem Land abgezogen, der Botschafter Choi nimmt seine Geschäfte von Tunesien aus wahr.