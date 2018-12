US-Sondergesandter Biegun besucht Waffenstillstandsort Panmunjom

Photo : YONHAP News

Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, will heute das Waffenstillstandsdorf Panmunjom besuchen.An der innerkoreanischen Grenze will er den Stand der Abrüstung in der Gemeinsamen Sicherheitszone (JSA) überprüfen.Ein Treffen mit seiner nordkoreanischen Ansprechpartnerin Choe Son-hui oder anderen nordkoreanischen Beamten ist nicht geplant.Biegun will sich heute außerdem in Seoul mit dem südkoreanischen Chefunterhändler für Atomgespräche mit Nordkorea Lee Do hoon über Nordkoreas Denuklearisierung abstimmen.Dabei wird unter anderem ein Thema sein, dass die USA Überprüfungen angekündigt haben, damit humanitäre Hilfe für Nordkorea erleichtert wird. In diesem Zusammenhang soll auch eine Aufhebung des Reiseverbots für Mitarbeiter von US-Hilfsorganisationen erörtert werden.Am Freitag will Biegun den südkoreanischen Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon zu einem Gespräch treffen und anschließend an einer Sitzung der Südkorea-USA-Arbeitsgruppe zu Nordkorea teilnehmen.