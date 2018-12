Bau der vierten Start- und Landebahn am Flughafen Incheon begonnen

Photo : YONHAP News

Ein Bauprojekt für den Bau der vierten Start- und Landebahn sowie den Ausbau des Terminals 2 am Flughafen Incheon hat begonnen.Die Bauarbeiten für die vierte Start- und Landebahn im Rahmen des Projekts der vierten Phase seien aufgenommen worden, teilte der Flughafenbetreiber mit.Sollte die vierte Start- und Landebahn 2023 fertiggestellt werden, wird die Zahl der Flüge an dem internationalen Flughafen von derzeit 90 auf 100 in der Stunde steigen.Der Flughafen Incheon wird dann beim jährlichen Passagieraufkommen auf internationalen Flügen von derzeit Platz sechs in der Welt voraussichtlich auf Platz drei vorrücken.