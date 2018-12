Photo : YONHAP News

Fußballnationalspieler Son Heung-min von Tottenham Hotspur hat sein sechstes Saisontor geschossen.Son traf im Viertelfinalspiel des englischen League Cups gegen Arsenal am Mittwoch (Ortszeit) in London in der 20. Minute zur 1:0-Führung seiner Mannschaft.Tottenham siegte mit 2:0 und zog ins Halbfinale ein.