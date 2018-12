Beide Koreas führen gemeinsame Untersuchung nordkoreanischer Straßen durch

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea führen eine gemeinsame Untersuchung von Straßen in Nordkorea durch, um eventuell Straßen beider Länder zu verbinden.Eine Gruppe aus etwa zehn Südkoreanern wird hierfür am heutigen Freitag nach Nordkorea reisen.Beide Seiten werden drei Tage lang einen 100 Kilometer langen Abschnitt zwischen Kosong und Wonsan auf der Donghae-Linie im Osten unter die Lupe nehmen. Am Montag wird ein vier Kilometer langer Abschnitt auf der Gyeongui-Linie im Westen in der Umgebung Kaesong zusätzlich kontrolliert. Die Gyeongui-Linie hatten beide Länder bereits im August inspiziert.Wie verlautete, werde das Inspektionsteam den Schwerpunkt darauf legen, den Zustand der Straße zwischen Kosong und Wonsan zu ermitteln. Beide Seiten haben Differenzen darüber offenbart, inwieweit der Abschnitt modernisiert werden soll.Süd- und Nordkorea haben vor, eine Grundsteinlegungsfeier für die innerkoreanische Eisenbahn- und Straßenverbindnung am kommenden Mittwoch abzuhalten.