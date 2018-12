Südkorea auf Platz 16 in Forbes-Länderranking für Geschäftsumfeld

Photo : KBS News

Südkorea hat in der Weltrangliste für das Geschäftsumfeld auf Platz 16 rangiert.Das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ veröffentlichte die Rangliste der besten Länder für Geschäftstätigkeiten.Südkorea rückte um drei Ränge im Vergleich mit dem Vorjahr auf Platz 16 unter 161 Ländern der Welt vor. Damit erreichte Südkorea die viertbeste Platzierung unter asiatischen Ländern hinter Hongkong, Singapur und Taiwan.Forbes bewertet jedes Jahr das Geschäftsumfeld einzelner Länder anhand 15 Kategorien, darunter geistiges Eigentum, Innovation, Steuern, Technologie, Korruption und Investitionsschutz.Südkorea führte die Liste in der Kategorie Informations- und Kommunikationstechnologie an und rangierte auf Platz acht hinsichtlich der Innovation. Bei Handelsfreiheit, Korruption und individueller Freiheit schnitt das Land dagegen mit Platz 75, 47 und 41 schlecht ab.Spitzenreiter war erneut Großbritannien. Dahinter folgten Schweden, Hongkong, die Niederlande, und Neuseeland.