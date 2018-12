Südkorea-USA-Arbeitsgruppe zu Nordkorea tagt zum zweiten Mal

Photo : KBS News

Die Arbeitsgruppe Südkoreas und der USA zu Nordkorea tagt am Freitag in Seoul zum zweiten Mal.Der südkoreanische Sondergesandte für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, Lee Do-hoon, und der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, werden die Kooperation zwischen Südkorea und den USA in diesem Jahr einschätzen. Sie werden über Wege diskutieren, wie ein Durchbruch in den Verhandlungen über die Denuklearisierung Nordkoreas herbeigeführt werden kann.Beide Seiten führen auch Arbeitsgespräche über Maßnahmen zur innerkoreanischen Kooperation. Besprochen wird eine eventuelle Sanktionslockerung für die Grundsteinlegung für die innerkoreanische Eisenbahn- und Straßenverbindung, Videotreffen getrennter Familien, die Modernisierung von Baumschulen in Nordkorea sowie die Einrichtung einer Flugstrecke zwischen beiden Koreas. Auch über die humanitäre Hilfe für Nordkorea in Höhe von acht Millionen Dollar, die die südkoreanische Regierung plant, wird diskutiert.Biegun besuchte am Donnerstag erstmals nach seinem Amtsantritt den Waffenstillstandsort Panmunjom. Sein Besuch diente offenbar dazu, Maßnahmen zum Spannungsabbau zwischen beiden Koreas zu überprüfen.Wie verlautete, habe er nordkoreanische Verhandlungspartner wie Vizeaußenministerin Choe Son-hui nicht getroffen.