Ministerium will Paare ohne Trauschein als Familie betrachten

Photo : YONHAP News

Südkorea will Gesetzesänderungen anstreben, um Paare ohne Trauschein als Familie aufzufassen.Einen entsprechenden Plan teilte das Ministerium für Gleichstellung und Familie bei der Berichterstattung über seine Arbeit im kommenden Jahr vor Präsident Moon Jae-in am Donnerstag mit.Das Ressort wolle das Rahmengesetz zu gesunden Familien ändern, um eine Gesellschaft zu verwirklichen, in der die Vielfalt der Familie respektiert werde, hieß es.Angestrebt wird, dass der Bereich der Familie auf eine Ehe ohne Trauschein erweitert wird. Nach dem aktuellen Gesetz ist der Bereich der Familie auf Eheschließungen, Blutsverwandtschaft und Adoptionen begrenzt. Das Ressort will zudem das Gesetz in Rahmengesetz zu Familien umbenennen.Hierfür will das Ministerium den realen Zustand verschiedener Familienformen unter die Lupe nehmen und Fälle von Diskriminierungen untersuchen, um dies zu beheben.Das Ressort will zudem die maßgeschneiderte Unterstützung für die Kinderbetreuung verstärken und Alleinerzieher unterstützen, damit sie stabil für die Kinder sorgen können.Um das Bewusstsein für die Geschlechtergleichstellung zu fördern, wird die Menschenrechtsaufklärung an Schulen in Schwung gebracht. Auch werden Akademien für Gleichstellung für Einwohner und Unternehmen gebildet.