Wärmekraftwerke müssen Leistung wegen hoher Feinstaubwerte drosseln

Photo : YONHAP News

Wärmekraftwerke in den Provinzen Süd-Chungcheong und Gyeonggi müssen ihre Leistung am Freitag drosseln.Das teilten das Umweltministerium und das Ministerium für Handel, Industrie und Energie mit. Grund ist, dass hohe Ultrafeinstaubkonzentrationen von mehr als 50 Mikrogramm pro Kubikmeter erwartet werden.Daher soll an sechs Kohlekraftwerken in Süd-Chungcheong und vier Schwerölkraftwerken in Gyeonggi von 6 bis 21 Uhr die Leistung auf 80 Prozent der Nennleistung beschränkt werden.Die Regierung erwartet, dass mit der Maßnahme etwa 1,83 Tonnen, nämlich 2,3 Prozent der Emissionen von Ultrafeinstaub aus den Kohlekraftanlagen am Tag, weniger ausgestoßen werden können. Es wird mit einem Rückgang der Stromproduktion von 880.000 Kilowatt gerechnet.Die Drosselung der Stromproduktion wegen der hohen Feinstaubbelastung wurde dieses Jahr eingeführt und zum zweiten Mal nach dem 7. November beschlossen.