Weiter hohe Benzol-Belastung nahe US-Militärbasis in Yongsan

Photo : KBS News

Nahe der US-Militärbasis Yongsan in Seoul werden weiterhin alarmierend hohe Benzol-Belastungen festgestellt.Die Stadt Seoul teilte am Freitag mit, dass Grundwasserproben an 62 Orten nahe dem Stützpunkt U.S. Army Garrison genommen worden seien. In 27 Proben hätten die Werte von Benzol und Terephthalsäure (TPA) den zulässigen Höchstwert überschritten.Der Gehalt von Benzol im Grundwasser nahe einer Kreuzung vor dem Bezirksamt Yongsan sei 1.170 Mal höher gewesen als der vorgesehene Grenzwert.Der TPA-Gehalt im Grundwasser nahe dem Stützpunkt sei 292 Mal höher als der erlaubte Höchstwert gewesen.Die Werte seien verglichen mit den Werten zwischen 2004 und 2008 jeweils um 40 und 95 Prozent zurückgegangen, lägen aber immer noch deutlich über dem Grenzwert.Laut der Stadtregierung von Seoul gebe es keine Anzeichen, dass die Bodenverschmutzung das Grundwasser von zivilen Gebieten oder an der U-Bahn beeinflusse.Die Stadt wolle mit den zuständigen Ministerien zusammenarbeiten, um die Giftstoffe im Boden zu beseitigen, bevor der Stützpunkt zurückgegeben und bebaut wird.